Tennis, tempo di finali per gli Under al Misano Sporting Club e alla Pol.2000

MISANO. Sui campi del Misano Sporting Club è ormai alle battute finali il torneo Under 10-12-14, maschile e femminile. Sono 87 i giocatori al via nei sei tabelloni in programma, di questi 17 a livello di Under 10.

Nell’Under 10 femminile match-clou tra Victoria Vivi (Tc Saliceta) e Sara Gavagna (Cus Ferrara).

Under 10 femminile, semifinali: Victoria Vivi-Rachele Gusella 2-6, 6-4, 10-2, Sara Gavagna-Sofia Sanchi 6-4, 6-3,

Nell’Under 10 maschile finale tra Enea Corazza (Galimberti Tennis Team) ed Andrea Magnoni (Tc Riccione).

Semifinali: Enea Corazza-Tommaso Scungio 6-2, 6-3, Andrea Magnoni-Mathias Tiboni 5-7, 7-6, 10-6.

Nell’Under 12 maschile finale tra due giocatori del Tc Riccione, Timofey Levchenko e Luca Magnoni.

Quarti: Alessandro Marcolini (n.1)-Tommaso Volponi 6-2, 6-3, Carlos Leone Valentini-Leonardo Cenciarini (n.3) 7-6, 6-0, Timofey Levchenko (n.2)-Marco Fantini 6-0, 6-0, Luca Magnoni-Davide Rossi 6-0, 6-2. Semifinali: Levchenko (n.2)-Valentini 6-1, 6-1, Magnoni-Marcolini 6-7, 4-0 e ritiro.

Nell’Under 12 femminile finale tra Camilla Brolli (Ct Cicconetti) e Greta Amaducci (Tc Riccione).

Semifinali: Greta Amaducci-Sofia Bianchi (n.2) 7-5, 4-6, 10-5.

Nell’Under 14 femminile in finale Miriam Samorì (Tc Faenza) ed Eleonora Maria Ciuffoli (Tc Riccione).

Quarti: Anna Parmeggiani (n.2)-Giulia Conti 6-3, 6-1, Eleonora Maria Ciuffoli-Sveva Penna (n.3) 6-0, 6-2, Lola Arlotti-Beatrice Zamboni (n.4) 6-3, 6-3.

Semifinali: Ciuffoli-Parmeggiani 5-7, 6-3, 11-9, Miriam Samorì (n.1)-Arlotti 6-4, 6-0.

Nell’Under 14 maschile, primo tabellone, turno di qualificazione: Luigi Gerosa (n.4)-Riccardo Michelangeli 6-4, 6-4, Tommaso Mandelli (n.3)-Gabriele Pistorale 6-4, 1-6, 10-6, Francesco Martinini (n.2)-Davide Capodagli 6-2, 6-2. Finale tra Marco Menichetti (Tc Faenza) ed Alessandro Berardi (Ct Fano).

Quarti: Marco Menichetti (n.1)-Leonardo Tana 6-1, 5-7, 10-4, Jacopo Giatti (n.4)-Francesco Martinini 6-3, 6-0, Alessandro Berardi (n.3)-Luigi Gerosa 6-2, 6-1, Tommaso Mandelli-Michele Tonti (n.2) 4-6, 7-6, 10-8.

Semifinali: Menichetti-Giatti 6-1, 6-1, Berardi-Mandelli 6-2, 2-0 e ritiro.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, direttore di gara Giovanni Pentucci.

CERVIA. E’ tempo di finali sui campi della Polisportiva 2000 Cervia che ospita uno dei tornei giovanili più importanti del calendario regionale. Si tratta del trofeo “La BCC”, torneo riservato alle categorie Under 10-12-14, maschili e femminili, tappa di categoria A del circuito regionale. Nell’Under 10 maschile successo di Salvatore Giovanni Sini (Tc Cagliari) in finale su Tommaso Cavassi (Ten Sport Center) per 7-5, 6-0.

Under 10 maschile, quarti: Salvatore Giovanni Sini-Pietro Allegra 6-1, 6-3, Tommaso Cavassi-Dario Grandi 6-0, 6-0, Lorenzo Xella-Alessandro Pinto 1-6, 6-4, 10-5, Patrick Balc-Romeo Mazzolini 6-0, 6-0. Semifinali: Cavassi-Xella 6-2, 6-3, Sini-Balc 6-1, 7-5.

Nell’Under 12 maschile quarti: Riccardo Briganti (n.1)-Elia Naldi 6-2, 6-0, Gabriele De Vita (n.5)-Mattia Vincenzi (n.4) 6-4, 6-2, Leonardo Satta (n.3)-Noè Baldini (n.6) 6-2, 6-4, Riccardo Sartori (n.2)-Alessandro Teodorani 6-2, 6-3.

Under 14 maschile, quarti: Mattia Pettenati (n.1)-Filippo Urbini 6-3, 6-2, Jacopo Andruccioli-Luca Battistini 6-1, 6-1, Ian Catallo-Andrea Valzania 6-4, 6-4, Giovanni Neri (n.2)-Riccardo Briganti 6-3, 4-1 e ritiro. In finale Jacopo Andruccioli (Tc Viserba) per il forfait di Mattia Pettenati.

Nell’Under 14 femminile in finale Ilinka Cilibic (Ct Massa) e Maria Antonella Sini (Tc Cagliari) con la vittoria di quest’ultima per 6-4, 0-6, 10-3.

Quarti: Ilinka Cilibic (n.1)-Jana Savolt 7-6 (4), 6-2, Miriam Samorì-Angelica Bonetti 7-5, 6-2, Marta Bertozzi-Anna Foschini 4-6,6 -2, 10-2, Maria Antonella Sini (n.2)-Ioana Bala 6-0, 6-1. Semifinali: Ilinka Cilibic-Marta Bertozzi 6-3, 6-3, Maria Antonella Sini (n.2)-Miriam Samorì 6-3, 6-0.

Il giudice di gara è Daniele Mingozzi, direttore di gara Andrea Rocchi.