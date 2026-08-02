Tennis, tempo di finali al torneo Under del Ten

Al rush finale sui campi del Ten Sport Center il torneo nazionale Under 10-12, maschile e femminile. Nell’Under 10 maschile in finale Mattia Zammarchi (Ct Cesena) e Jacopo Rinaldi (Ct Massa).
Nell’Under 12 femminile in finale Noemi Gallina (Villa Carpena) e Alessia Barducci (Ct Cesenatico). Semifinali: Gallina-Alessia Sofia Badea 6-4, 6-3, Barducci (n.1)-Camilla Conti 6-2, 6-1.
Nel maschile, quarti: Tommaso Cavassi (n.1)-Nathan Baldassarri 6-1, 6-0, Aleksandr Marchevskiy-Giacomo Tassinari (n.5) 6-4, 6-2, Noah Prati (n.3)-Francesco Minguzzi 6-1, 6-2. In semifinale anche Claudio Carauddo.