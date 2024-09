Tennis, tempo di finale per gli Over al Cicconetti

Alle battute finali sui campi del Ct Cicconetti il torneo Veterani. Nell’Over 45 il primo finalista è Stefano Bucci (At Bibbiena), che ha battuto 6-3, 6-3 Mattia Barbarino, seguito da Filippo Maestri (Ct Cicconetti) avanti per il forfait del suo avversario. Nell’Over 55 semifinali per Ivan Gardini (Ct Zavaglia), Pietro Montemaggi (Tc Viserba), Leonardo Bertozzi (Ct Rimini) e Riccardo Falcone (Ct Baia Pesaro). Quarti: Ivan Gardini (3.3. n.3)-Adriano Amadio (4.1) 6-0, 6-0, Pietro Montemaggi (3.2, n.1)-Delio Rinaldi (4.1) 6-2, 7-6, Leonardo Bertozzi (3.3)-Francesco Piovani (3.3, n.4) 7-5, 7-5, Riccardo Falcone (3.3, n.2)-Mauro Bigiani (3.5) 6-4, 6-1. Nel torneo Ladies 40 la prima finalista è Manila Dall’Agata (Ct Zavaglia) seguita da Manuela Benedettini (Ct Cicconetti). Semifinali: Manila Dall’Agata (3.3, n.2)-Jessica Barbieri (3.3) 6-1, 7-6, Manuela Benedettini (3.3, n.2)-Jessica Barbieri (3.3) 6-1, 7-6.