Tennis, Tc Viserba promosso in serie C

Un’altra perla nella grande stagione del Tennis Club Viserba. La giovane squadra di D1 maschile ha conquistato la promozione in serie C battendo nella finale dei play-off in casa il Tc Cavriago. La squadra riminese era reduce dal successo per 4-0 in casa sul Ct Persiceto e nella finale si è imposta sul team emiliano per 3-2. I punti decisivi per la promozione sono arrivati dai singolari vinti da Edoardo Federico Manfredi e Pietro Vagnini e dal doppio Manfredi-Vagnini.

Questi i parziali: Matteo Stefanini (2.6)-Alessandro Manco (2.8) 6-3, 6-4, Pietro Vagnini (2.8)-Riccardo Fava (2.8) 6-3, 6-3, Umberto Montruccoli (3.1)-William Di Marco (3.1) 2-6, 7-5, 6-3, Edoardo Federico Manfredi (3.1)-Gabriele Cassia (3.2) 6-1, 6-1. Doppio: Manfredi-Vagnini b. Stefanini-Fava 7-5, 1-6, 10-4.