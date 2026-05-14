Tennis, Tc Viserba in finale nell’Over 45

Il Tc Viserba in finale nel tabellone regionale del campionato italiano Over 45. Il club riminese ha vinto 2-1 a Forlì in semifinale contro il Forum, con questi parziali: Fabio Righetti-Massimiliano Antonini 1-6, 6-0, 10-8, Fabrizio Mariani-Daniele Mastromattei 6-2, 6-2, Righetti-Mastromattei b. Maccaferri-Vacca 6-2, 7-6 (2). Sabato dalle 14.30 il Tc Viserba ospita il Ct Bologna nella finale.
Nella finale del tabellone Over 50 successo dello Sporting Club Carpi per 2-1 sui campi dello Sport Social Club di Bagnacavallo, con il punto dei romagnoli conquistato da Daniele Valenti su Andrea Silingardi 6-1, 6-2.
Nell’Over 55 semifinali per Tc Comune di Ravenna e Ct Rimini. Nei quarti: Ct Casatorre-Sporting Club Sassuolo 0-3, Tc Viserba-Tc Comune di Ravenna 1-2: Riccardo Montanari-Pietro Montemaggi 6-4, 6-3, Marco Storoni-Pier Paolo Cornacchia 6-3, 6-3, Montanari-Gardini b. Renzi-Montemaggi 7-6, 6-3, Ct Rimini-Club La Meridiana 2-0: Andrea Briolini-Giovanni Pascali 6-0, 6-1, Leonardo Bertozzi-Michele Capelli 3-6, 7-5, 12-10. In semifinale: Sporting Club Sassuolo-Tc Comune di Ravenna e Tc Parma-Ct Rimini il 23 maggio.