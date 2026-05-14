Tennis, Tc Viserba in finale nell’Over 45

Tennis
  • 14 maggio 2026
Gli Over 55 del Ct Rimini
Gli Over 55 del Ct Rimini

Il Tc Viserba in finale nel tabellone regionale del campionato italiano Over 45. Il club riminese ha vinto 2-1 a Forlì in semifinale contro il Forum, con questi parziali: Fabio Righetti-Massimiliano Antonini 1-6, 6-0, 10-8, Fabrizio Mariani-Daniele Mastromattei 6-2, 6-2, Righetti-Mastromattei b. Maccaferri-Vacca 6-2, 7-6 (2). Sabato dalle 14.30 il Tc Viserba ospita il Ct Bologna nella finale.

Nella finale del tabellone Over 50 successo dello Sporting Club Carpi per 2-1 sui campi dello Sport Social Club di Bagnacavallo, con il punto dei romagnoli conquistato da Daniele Valenti su Andrea Silingardi 6-1, 6-2.

Nell’Over 55 semifinali per Tc Comune di Ravenna e Ct Rimini. Nei quarti: Ct Casatorre-Sporting Club Sassuolo 0-3, Tc Viserba-Tc Comune di Ravenna 1-2: Riccardo Montanari-Pietro Montemaggi 6-4, 6-3, Marco Storoni-Pier Paolo Cornacchia 6-3, 6-3, Montanari-Gardini b. Renzi-Montemaggi 7-6, 6-3, Ct Rimini-Club La Meridiana 2-0: Andrea Briolini-Giovanni Pascali 6-0, 6-1, Leonardo Bertozzi-Michele Capelli 3-6, 7-5, 12-10. In semifinale: Sporting Club Sassuolo-Tc Comune di Ravenna e Tc Parma-Ct Rimini il 23 maggio.

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