Tennis, Tc Viserba a tutto Under

Avanza sui campi del Tc Viserba la tappa del Circuito Emilia Romagna Junior Tour Under 10-12-14, maschile e femminile.
Under 12 maschile tabellone Nc, turno di qualificazione: Kervens Villa-Gianmarco Silvagni 6-2, 6-2, Giulio Ricci-Roberto Battarra 6-3, 6-2, Michele Cortesi-Nikolas Borghi 6-0, 6-1, Enea Amir Donini-Guido Fabbri 7-5, 4-6, 10-5.
Under 12 femminile, prima sezione, terzo turno: Gioia Manfroni (n.1)-Ginevra Baronciani 1-6, 6-2, 10-7, Ada Milocco (n.2)-Stefania Medea Samoila 6-3, 6-2.
Under 14 femminile, primo tabellone, secondo turno: Francesca Emma Moro-Amelia Cavicchio 6-1, 6-0, Sol Francini-Anna Gennari 6-2, 6-2.
Under 14 maschile, tabellone di 4°, quarto turno: Pietro Rovinelli-Pietro Rambelli 6-3, 6-0, Diego Barchi-Gianmaria Mancini 7-6, 6-4.
Si gioca anche il torneo Under 16, maschile e femminile. Sezione di 4°, turno di qualificazione: Manuel Morini (n.4)-Alessandro Guzinschi 6-2, 6-2, Leone Franchi (n.5)-Francesco Moretti 6-2, 6-3, Pietro Triassi-Matteo Bonifazi (n.6) 4-6, 6-1, 10-3. Femminile, primo turno: Beatrice Sanna-Shaylee Cieri 1-6, 6-1, 10-5.