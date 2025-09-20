Tennis, Tc Riccione sugli scudi con l’Under 10

Sono giorni caldi, sotto il profilo agonistico, per il Tc Riccione reduce da grandi risultati nei campionati italiani giovanili. La formazione Under 10 mista ha infatti vinto la fase nazionale di macroarea andata in scena sui campi del Circolo Sportivo Montanari di San Benedetto del Tronto. La squadra capitanata dalla maestra Federica Cerri e composta da Gianmarco Diana, Nicolò Pazzaglini e Beatrice Benvenuti ha messo in fila una dopo l’altra i padroni di casa 2-1, in semifinale il Ct Lucca 2-1 e in finale lo Sporting Club Sassuolo 2-0. Ottima anche la prova del Ct Ciccinetti di Rimini (Mattia Sena, Mattia Gaggi, Anita Brolli ed Amir Lypka) che si è qualificato per la fase di macroarea e poi ha ceduto nei quarti per 2-1 al Ct Lucca.

Domani (dalle 10) la formazione Ladies 40 del Tc Riccione sfiderà in casa il Circolo Ufficiali Caio Duilio di Roma nel primo turno della fase nazionale del campionato di categoria. Protagoniste per il team della Perla Verde Adise D’Erasmo, Marina Tenti, Federica Bartolini, Annalisa Schiano, Annalisa De Paulis e Giorgia Franca.