Tennis, Tc Riccione campione regionale Under 12

Il Tc Riccione A si laurea campione regionale nella categoria Under 12 maschile. Domenica in finale è arrivato il successo per 2-1 sui campi dello Sporting Club Sassuolo A: Tommaso Migliorini-Gianmaria Della Rosa 6-7, 6-3, 7-5, Gianmarco Diana-Alessandro Serra Zanetti 6-2, 2-6, 7-5, Della Rosa-Diana b. Storchi-Migliorini 6-4, 6-2. La formazione maschile si aggiunge in casa Tc Riccione alla femminile Under 12 per la fase nazionale di Macroarea. A questa fase approda anche il Ten Sport Center che ha vinto a Rimini per 2-0 la finale per il 3° posto contro il Ct Cicconetti: Tommaso Cavassi-Mattia Sena 4-6, 6-4, 6-3, Patrick Balc-Mattia Gaggi 6-2, 6-0.