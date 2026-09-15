Tennis, Tc Riccione alle final eight Under 12

Il Tc Riccione stacca il pass per le Final Eight nel Campionato italiano Under 12 maschile a squadre. Il team riccionese, guidato dal tecnico Nicolas Spimi, ha ottenuto il prestigioso risultato nella fase nazionale di Macroarea Centro-Nord, battendo 2-0 il Ct Civitanova e nel turno decisivo l’Happy Village di Terni 2-1. Si ferma invece al 2° turno il Ten Sport Center che all’esordio aveva superato per 2-0 il Ct Lucca, mentre nel match decisivo ha ceduto 2-0 allo Sporting Club Sassuolo. Ora dal 18 al 20 settembre la squadra riccionese composta da Gianmaria Dellarosa, Gianmarco Diana, Tommaso Scungio e Nicolò Pazzaglini sarà impegnata a Sanremo con Tc Finale Ligure, Tc Milano Bonacossa, Plebiscito Padova, Sporting Club Sassuolo, Napoli Tennis Center, Tc Parioli Roma e Ct Vela Messina.

Nella fase di Macroarea Under 12 femminile andata in scena sui campi dell’Mta di Jesi qualificazione solo sfiorata per il Tc Riccione. Il team della Perla Verde ha battuto 2-0 all’esordio il The Village di Terni, per poi cedere con lo stesso punteggio alle padrone di casa dell’Mta che all’esordio avevano battuto 2-0 il Ct Casalboni di Santarcangelo.