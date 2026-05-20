Tennis: Tc Riccione A e Ct Zavaglia in semifinale nel tabellone regionale Under 14 femminile, nel vivo l’Under 14-16 dell’Up Torre Pedrera

RIMINI. Il Tennis Club Riccione A ed il Ct Zavaglia in semifinale nel tabellone regionale del campionato Under 14 femminile a squadre. La formazione riccionese ha vinto 2-1 sui campi del Tc Faenza A: Caterina Cova-Ioana Bala 7-5, 6-3, Greta Amaducci-Sofia Muccinelli 6-4, 6-3, Amaducci-Bala b. Cova-Muccinelli 3-6, 6-4, 10-6. Il 30 maggio in semifinale (dalle 14.30) Tc Riccione A-Club La Meridiana A. In un altro quarto di finale il Ct Zavaglia di Ravenna ha ospitato martedi il Tc Ferrara JB Sport, vincendo il confronto per 2-0 grazie alle vittorie di Anna Foschini per 6-1, 3-6, 6-1 e Diamante Campana per 6-2, 6-3. Per il team ravennate semifinale contro il Tennis Modena.

TORRE PEDRERA. Il Circolo Up Tennis di Torre Pedrera organizza da sabato il torneo nazionale Under 14-16, maschile e femminile che terrà banco fino al 24 maggio. Sono 74 i giocatori al via suddivisi nei tre tabelloni in programma (non si farà l’Under 16 femminile).

Nell’Under 14 maschile, 1° turno: Matteo Vecchio-Francesco Emilio Sanchi 6-1, 6-0. 2° turno: Tommaso Lenzi-Riccardo Tarricone 6-2, 6-0, Riccardo Sbrollini-Lorenzo Bonantini 6-2, 6-2. 3° turno: Edoardo Casadei-Federico Ballerini 6-1, 6-2, Tommaso Semprini-Nicolò Orazi 6-3, 3-6, 10-8.

Nell’Under 14 femminile 1° turno: Lucia Di Felice-Giulia Magnani 6-0, 1-6, 10-7.

Nell’Under 16 maschile Sezione intermedia, 1° turno: Diego Pasquinoni-Andrea Bianchi 6-3, 6-0. 2° turno: Federico Paoli-Mattia Piepoli 6-2, 4-6, 10-3, Simone Cantagalli-Lorenzo Delprete 7-5, 6-4.

Il giudice di gara è Stefano Zanni, direttrice di gara Isabella Telesca.