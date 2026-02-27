Tennis, Tc Ippodromo e Tennissimo: due realtà all’avanguardia

Lo straordinario momento del tennis italiano si riflette puntualmente anche sull’attività sportiva del Tennis Club Ippodromo di Cesena e di tutto lo staff di Tennissimo che ormai da alcuni anni portano avanti un importante e ambizioso programma tecnico.

I numeri sono notevoli e per questo già al limite, 470 allievi tra giovanissimi e adulti, con queste presenze le strutture sono diventate chiaramente insufficienti rispetto alla clamorosa domanda di tennis.

«Abbiamo 270 adulti e 200 ragazzi come allievi - sottolinea il maestro Mattia Barducci - sono numeri alti, ma va detto che sono rimaste fuori tante persone che continuano a chiamare per capire se si sono liberati dei posti. Ormai la richiesta di tennis è altissima, il problema è sempre l’impiantistica che non riesce a contenere questi numeri, aspettiamo sempre la costruzione di due nuovi campi, avremmo i numeri per riempirli. Sarebbero due campi in sintetico, in tal modo la dotazione sarebbe di quattro campi in terra e quattro in sintetico, però i costi di realizzazione sono molti alti e per questo i tempi per l’intervento stanno ritardando. Ma se è vero che i costi sono diventati esorbitanti, è anche vero che adesso abbiamo i numeri per coprire le spese».

«Proprio così - aggiunge il maestro Fabrizio Abbondanza - abbiamo bisogno di questi campi nuovi, che poi dovranno essere riempiti, ma i nostri soci giocano sempre più e questo ci rende fiduciosi per il futuro».

Dunque, per il Tc Ippodromo tutti gli indicatori sono positivi: il club cesenate è presieduto dall’avvocato Stefano Patti, con Riccardo Grassi (amministratore delegato di Hippogroup) che ha la responsabilità della gestione dell’impianto. Lo staff tecnico è molto ampio, ben undici tra maestri e tecnici e tre preparatori. Il maestro Federico Ceccarelli è il presidente di Tennissimo, Mattia Barducci direttore della scuola, Fabrizio Abbondanza e il maestro Michele Zignani si occupano della parte organizzativa e finanziaria.

C’è poi uno staff di tecnici di gran qualità e collaudato, che comprende Gianluigi Senni, Romina Panzavolta, Alessandro Galassi, Michael Francia, Luca Ruggeri, Riccardo Venturini, e tre preparatori, oltre a due future istruttrici e attuali giocatrici, Anita Picchi e Clara Marzocchi.