Tennis, Tc Ippodromo e Tennissimo: due realtà all’avanguardia

Tennis
Foto di gruppo con lo staff tecnico e gli allievi della scuola del Tennis Club Ippodromo di Cesena
Foto di gruppo con lo staff tecnico e gli allievi della scuola del Tennis Club Ippodromo di Cesena

Lo straordinario momento del tennis italiano si riflette puntualmente anche sull’attività sportiva del Tennis Club Ippodromo di Cesena e di tutto lo staff di Tennissimo che ormai da alcuni anni portano avanti un importante e ambizioso programma tecnico.

I numeri sono notevoli e per questo già al limite, 470 allievi tra giovanissimi e adulti, con queste presenze le strutture sono diventate chiaramente insufficienti rispetto alla clamorosa domanda di tennis.

«Abbiamo 270 adulti e 200 ragazzi come allievi - sottolinea il maestro Mattia Barducci - sono numeri alti, ma va detto che sono rimaste fuori tante persone che continuano a chiamare per capire se si sono liberati dei posti. Ormai la richiesta di tennis è altissima, il problema è sempre l’impiantistica che non riesce a contenere questi numeri, aspettiamo sempre la costruzione di due nuovi campi, avremmo i numeri per riempirli. Sarebbero due campi in sintetico, in tal modo la dotazione sarebbe di quattro campi in terra e quattro in sintetico, però i costi di realizzazione sono molti alti e per questo i tempi per l’intervento stanno ritardando. Ma se è vero che i costi sono diventati esorbitanti, è anche vero che adesso abbiamo i numeri per coprire le spese».

«Proprio così - aggiunge il maestro Fabrizio Abbondanza - abbiamo bisogno di questi campi nuovi, che poi dovranno essere riempiti, ma i nostri soci giocano sempre più e questo ci rende fiduciosi per il futuro».

Dunque, per il Tc Ippodromo tutti gli indicatori sono positivi: il club cesenate è presieduto dall’avvocato Stefano Patti, con Riccardo Grassi (amministratore delegato di Hippogroup) che ha la responsabilità della gestione dell’impianto. Lo staff tecnico è molto ampio, ben undici tra maestri e tecnici e tre preparatori. Il maestro Federico Ceccarelli è il presidente di Tennissimo, Mattia Barducci direttore della scuola, Fabrizio Abbondanza e il maestro Michele Zignani si occupano della parte organizzativa e finanziaria.

C’è poi uno staff di tecnici di gran qualità e collaudato, che comprende Gianluigi Senni, Romina Panzavolta, Alessandro Galassi, Michael Francia, Luca Ruggeri, Riccardo Venturini, e tre preparatori, oltre a due future istruttrici e attuali giocatrici, Anita Picchi e Clara Marzocchi.

Il 2026 dell’Ippodromo

Sul fronte della stagione che sta per entrare nel vivo il Tc Ippodromo si presenta al via con tante squadre e una punta di diamante, la B2 femminile appena conquistata. «La nostra squadra di punta - dice Federico Ceccarelli - è senza dubbio la B2 femminile neopromossa. In questa squadra si sono aggiunte quest’anno due giovani in progresso come Agnese Stagni e Ilaria Rondinelli, insieme a loro ci saranno le confermate Camilla Fabbri, Anita Picchi, più le nostre ragazze del vivaio, poi faremo la serie C maschile, la D1 maschile, i giovani agonisti saranno impegnati in D3 e D4, schiereremo tutte le squadre giovanili maschili, quindi Under 12-14 e 16 e l’Under 10 mista».

Davvero importante anche il calendario dei tornei organizzati dal club cesenate, su tutti spicca anche quest’anno il torneo nazionale Open maschile, il memorial “Ida Rubini” che avrà un montepremi tra 8000 e 10000 euro, l’anno scorso vinto da Manuel Mazza in finale su Alberto Bronzetti.

Da oggi a domenica il torneo nazionale di 3a categoria maschile con la formula Rodeo, il 28 e 29 marzo la tappa del Fjp categoria Green, dal 5 al 14 giugno il torneo giovanile, maschile e femminile, tappa del circuito Emilia Romagna Junior Tour, dal 22 giugno al 5 luglio il torneo Open maschile “Ida Rubini”, dal 13 al 26 luglio l’Open femminile, dal 9 all’11 ottobre il Rodeo di 4a categoria, maschile e femminile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Newsletter

Iscriviti e ricevi le notizie del giorno prima di chiunque altro Clicca qui