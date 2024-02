Tennis, Tc Ippodromo Cesena e Ct Massa nei quarti del “Marina Quattrocchi”

Tc Ippodromo Cesena e Ct Massa nei quarti del trofeo regionale femminile “Marina Quattrocchi” giunto ormai alle battute finali. Negli ottavi, il primo turno del tabellone finale, il Tc Ippodromo ha sconfitto 2-0 a domicilio il Tc Viserba A: Giulia Bancale-Jessica Barbieri 6-2, 6-1, Beatrice Proli-Sara Zaccaria 6-2, 6-1. Vittoria in trasferta anche per il Ct Massa sui campi del Tc Valmarecchia per 2-0: Maria Vittoria Ranieri-Mia Ciacci 6-0, 6-2, Maria Luce Ossani-Anastasyia Lopatina 7-5, 6-3. 1° turno: Sporting Club Sassuolo-Tc Faenza 2-0. Domenica (dalle 14) i quarti: Tc Ippodromo Cesena-Nettuno Tc Bologna e Ct Massa Lombarda-San Martino Sport.