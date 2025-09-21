Tennis, Tc Faenza Under 14 quarto alle finali nazionali

Il Tc Faenza ha chiuso al quarto posto le finali nazionali del campionato italiano a squadre Under 14 maschile. Il team composto da Diego Tarlazzi, Marco Menichetti e Matteo Leone Geri nei quarti di finale si è imposto 2-1 sul Tc Rungg di Appiano. Dopo la sconfitta di Menichetti in singolo contro Lukas Kirchlechner per 6-2, 6-2, e il successo di Tarlazzi contro Pietro Dolcetta Capuzzo per 6-3, 6-3, il punto decisivo è arrivato nel doppio, dove Tarlazzi e Menichetti hanno superato Lukas Kirchlechner e Daniele Francia 6-4, 6-0. Nella semifinale la squadra faentina è stata invece battuta 2-1 dal Ct Barletta. Menichetti ha perso il suo singolo contro Michele Piazzola 6-2, 6-3, mentre Tarlazzi si è imposto su Marco Mastropasqua 6-1, 6-1. Nel doppio decisivo i due pugliesi hanno avuto la meglio 6-1, 3-6, 10-5 al supertiebreak.

Nella finale per il terzo posto, il Tc Faenza è stato nuovamente battuto dal Vavassori Team di Palazzolo sull’Oglio per 2-1. Nei due singoli, Simone Cristiani ha battuto Tarlazzi 6-7, 6-2, 6-4, mentre Menichetti si è imposto su Filippo Cesare Bettoni 6-0, 6-0. Nel decisivo doppio di spareggio, la coppia lombarda si è imposta su quella faentina per 1-6, 6-1. 10-7. Per la seconda volta consecutiva, quindi, il supertiebreak è stato fatale al Tennis Club Faenza.