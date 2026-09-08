Tennis, Tc Faenza e Tc Riccione alla fase nazionale di Macroarea

Sabato e domenica al Circolo del Tennis di Firenze la squadra Under 16 femminile del Tc Faenza giocherà la Fase nazionale di Macroarea che mette in palio l’accesso alle finali nazionali di categoria. La formazione faentina è composta da Emma Lanzoni, Angie Bentini, Lucrezia Vanni e Miriam Samorì. Sui campi del circolo fiorentino sabato Faenza affronterà il Tennis Training Foligno nella semifinale del suo tabellone. In caso di successo, domenica affronterà la vincente dell’altra semifinale tra Tc Riccione e Ct Lucca nella partita che assegnerà un posto fra le prime otto d’Italia. Le finali nazionali dell’Under 16 femminile sono in programma da giovedì 17 a sabato 19 settembre al The Village di Grosseto.