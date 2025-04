Tennis, Tarlazzi vince anche a Merano / GALLERY

Pietro Galimberti batte 6-4, 4-6, 6-2 Cristiano Margotto e si aggiudica il torneo Under 12 Junior Next Gen Italia di Merano. Il n.1 del seeding, dopo il successo per 7-5, 7-6 su Gabriele De Vita (n.5) si è imposto nel match-clou sul n.6 del tabellone che nell’altra semifinale aveva battuto Riccardo Arcangeli (Galimberti Tennis Team) per 7-6, 6-1. Nel singolare femminile finale per la ravennate Anna Foschini. La portacolori del Ct Zavaglia, testa di serie n.2, ha battuto in semifinale Teresa Novello (n.3) per 6-2, 6-0, prima di cedere 6-1, 6-4 nel match-clou a Juno Chiodelli (n.4).

Nel tabellone Under 10 maschile finale per il riminese Mattia Sena. Il portacolori del Ct Cicconetti ha battuto in una semifinale tutta romagnola Giacomo Barbieri (Villa Carpena) 6-3, 6-2, nel match-clou sconfitta 7-5, 6-0 contro Alessandro Serra Zanetti (Sporting Club Sassuolo). Nell’Under 10 femminile finale tra Micol Foggia (6-1, 6-2 a Beatrice Benvenuti) e Vittoria Arginelli. Ha vinto la romagnola 6-3, 6-0. Nel doppio vittoria di Foggia-Arginelli in finale su Benvenuti-Gallina per 6-1, 6-3.

Nell’Under 14 femminile si ferma al match-clou Emma Lanzoni. La portacolori del Tc Faenza ha battuto in semifinale Marta Gazzetti 6-2, 6-3, mentre in finale è stata battuta 6-4, 0-6, 6-1 da Sara Nicole Sitar, testa di serie n.1. Nell’Under 14 maschile successo di Diego Tarlazzi. Il giocatore del Tc Faenza, testa di serie n.1, ha superato in semifinale Edoardo Poloni per 6-2, 6-1 e in finale Leonardo Romano 6-3, 6-0.