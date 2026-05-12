Tennis, Tarlazzi, Pretolani e Cadar avanti a Roma

Sulla terra rossa del Foro Italico, va in scena la terza edizione del “Super Category”, il grande torneo Tennis Europe Under 16 giunto alla terza edizione. Unico evento di questa categoria che si svolge in concomitanza con gli Internazionali d’Italia. Nel maschile in campo tre romagnoli. Si tratta del lughese Diego Tarlazzi, che all’esordio ha battuto 6-3, 2-6, 7-6 il rumeno Lucas Alexandru Milos e ora affronta il n.2 del tabellone, il polacco Sebastian Tejerina, di Riccardo Pretolani che ha battuto 6-1, 6-2 lo slovacco Martin Cellar e che ora se la vede contro il croato Rene Bertos e di Daniele Longo, allievo dell’Accademia del Carpena che al 2° turno sfida il polacco Lukasz Andrzej Maliszewski.

Nel femminile brillante esordio di Sofa Cadar che si è imposta 7-5, 6-0 sull’ucraina Viktoriia Zaichenko. Nelle qualificazioni, Emma Lanzoni batte la greca Maria Koukoutsi 7-5, 1-6, 10-8 poi perde contro Giorgia Lanza 6-3, 3-6, 10-1.