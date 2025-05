Tennis, Tarlazzi, Lanzoni e Pellandra avanzano a Pavia

Tanti i giocatori romagnoli al via nel torneo Tennis Europe Under 14 di Pavia (2° categoria, terra). Bravo a qualificarsi Pietro Tombari (Tc Riccione) dopo i successi sul russo Lev Shnaidrr 6-1, 6-3 e sullo svizzero Elia Teodor Salabas 6-2, 6-1, poi il ko nel primo turno del main-draw contro Emanuele Pilotto 6-2, 6-3, Avanza invece Diego Tarlazzi che ha superato il polacco Patryk Oliwier Stasiak 6-3, 6-4. E avanza anche in doppio: in coppia con Bozzanga, successo per 6-2, 6-1 contro Giordano-Oliaro.

Nel femminile avanzano Emma Lanzoni (7-5, 6-1 a Myrea Longhena) e la sammarinese Serena Pellandra (doppio 6-1 a Emma Corena). Si ferma Rachele Franchini battuta da Lucrezia Oliveti 6-2, 2-6, 6-4. Doppio femminile, primo turno: Iannece-Minzat b. Pellandra-Lanzoni 6-4, 6-3.