Tennis: Tarlazzi in semifinale allo Europe Under 16 di Tolentino, Cenciarini in finale all’Under 14 del Cerri

TOLENTINO. Il tennis italiano continua a macinare risultati di rilievo a Tolentino, sede del torneo Tennis Europe Under 16 di Categoria 1 che vivrà il suo apice sabato con la disputa delle finali di singolare. Nel singolare maschile bella semifinale per il lughese Diego Tarlazzi, testa serie n.8, che ha sconfitto all’esordio Leonardo Bernabò (qualificato) per 6-0, 6-1, al 2° turno Filippo Capitanelli (wild-card) per 6-2, 6-2 e nei quarti Valentino Grasselli per 6-1, 6-3, prima della sconfitta per 4-6, 7-6, 6-3 contro il parmense Sebastiano Mantovani. Qualificazioni, 1° turno: Marco Giovagnoli (n.13)-Robert Iorga 6-2, 6-3, Vittorio Sgariglia-Alessandro Arcangeli (n.10) 6-4, 6-4, Lorenzo Cenci-Pietro Tombari (n.12) 2-6, 6-1, 10-6. Turno di qualificazione: Marco Mattia Capitini (Mon)-Sgariglia 4-6, 6-3, 10-7, Giovagnoli-Marco Toscano (n.8) 6-3, 6-1. All’esordio nel main-draw Giovagnoli è stato sconfitto per 4-6, 7-5, 6-1 da Valentino Grasselli. Doppio, 1° turno: Bozzanga-Tarlazzi (n.4) b. Giovagnoli-Tanzi 6-4, 6-4. Al 2° turno: Cardillo-Mastropasqua b. Bozzanga-Tarlazzi 3-6, 7-6, 10-5.

Nel femminile esce al 2° turno Emma Lanzoni. La portacolori del Tc Faenza ha battuto all’esordio 6-3, 6-0 Daniela Mariani, prima della sconfitta per 7-6, 6-0 contro Marta Gazzetti (n.7). 1° turno: Claire Hirschi (Gbr, n.6)-Gioia Angeli (wild-card) 6-0, 6-2. Qualificazioni, 1° turno: Ludovica Olivieri-Bianca Cecchini 6-3, 6-1, Lucrezia Cavalieri (n.10)-Viola Zapparoli 6-3, 6-1. Turno finale: Victoria Galeone (n.4)-Cavalieri 6-2, 6-3. Nel doppio femminile bella finale per Emma Lanzoni, in coppia con Ginevra Grande. Le due hanno battuto Antoniuk-Malfatto (Ukr-Ita) all’esordio per 6-1, 6-0, Micheva-Chachkhunashvili (Bul-Geo, n.1) per 7-5, 6-4, in semifiale Bondoc-Forgione per 6-1, 6-2 prima della sconfitta per 6-3, 3-6, 10-6 contro Bonaccorso-Lanza.

CATTOLICA. Alle battute finali sui campi del Circolo Tennis Cerri di Cattolica il torneo nazionale Under 14, maschile e femminile.

Nel maschile il primo finalista è Leonardo Cenciarini (Tc Riccione).

Quarti: Riccardo Paolini (n.1)-Jonathan Ortenzi 6-0, 6-0, Ludovico Zammarchi (n.4)-Kevin Mastrangelo 6-0, 6-0, Alessandro Marcolini (n.3)-Diego Casadei 6-2, 6-0, Leonardo Cenciarini (n.2)-Matteo Serafini 6-3, 3-6, 10-3. Semifinale: Cenciarini-Marcolini 7-5, 6-1.

Nel femminile finale per Rebecca Chirivino (Ct Bologna). Quarti: Camilla Brolli-Virginia Arduini (n.4) 6-1, 6-4, Rebecca Chirivino (n.3)-Bianca Amadei 6-2, 6-4, Elisabetta Pastore (n.2)-Nicole Colonna 6-0, 6-0. Semifinale: Chirivino-Pastore 7-5, 6-4.

Il giudice di gara è Paolo Calbi, mentre Francesca Cerri è la direttrice di gara.

Intanto da venerdì al 7 giugno si gioca, sempre sui campi del Ct Cerri, il torneo nazionale Under 16, maschile e femminile, che vede al via nel complesso 33 giocatori. Nel femminile n.1 Virginia Arduini, n.2 Chiara Grieci. Nel maschile (25 iscritti) si parte con la sezione di 4° categoria che vede nel ruolo di teste di serie nell’ordine Alessandro Mainardi, Vittorio Patrignani e Pietro Triassi. Nel tabellone finale n.1 Michele Tonti, n.2 Jacopo Andruccioli.