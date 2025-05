Diego Tarlazzi protagonista nel torneo Tennis Europe Under 14 di Pavia dove raggiunge le semifinali in singolare e va ko in doppio. Il portacolori del Tc Faenza, testa di serie n.7, ha battuto nei quarti Tyson Sebastian Grant (n.2), fratello della neo azzurra Tyra, per 6-4, 7-6. Ora semifinale contro il suo compagno di doppio, Giulio Bozzanga (n.4). In doppio nei quarti successo su Capitini-Mansell (Ita-Usa) 6-1, 6-0, in semifinale sconfitta 6-2, 6-4 contro Grant-Condorelli (n.2).