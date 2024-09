Tennis: Tarlazzi esce nei quarti in singolare e perde solo in finale nel doppio ai tricolori Under 13 del Tc Faenza

FAENZA. Al Tennis Club Faenza approdano alla fase finale i campionati italiani Under 13 maschili. Brilla il giocatore di casa, Diego Tarlazzi, che ha battuto 6-0, 6-0 Tommaso Nurra, al 2° turno Giacomo Francesco Macchiavello per 6-3, 6-2, negli ottavi Raz Ty Posca (n.8) per 6-1, 6-2, prima di cedere nei quarti per 7-6 (8), 6-4 ad Alessandro Fronza (n.1). Nel doppio la coppia formata da Diego Tarlazzi e Giulio Bozzanga, testa di serie n.4, è approdata in finale dopo il successo per 6-2, 7-5 su Ghiselli-Condorelli (n.1). Nel match-clou è arrivata la sconfitta per mano di Raz Ty Posca ed Emanuele Pilotto per 2-6, 7-5, 10-3.

Doppio, 3° turno: Bozzanga-Tarlazzi (n.4) b. Agrati-Maglia 6-0, 6-0. Quarti: Bozzanga-Tarlazzi (n.4) b. Grasselli-Capitanelli (n.5) 6-0, 6-2.

Domani alle 10 al Tennis Club Faenza si gioca la finale del campionato italiano Under 13 maschile. Al termine di una settimana molto intensa, che ha visto in gara oltre 130 giovanissimi atleti, in finale si sfideranno l’ozzanese Edoardo Ghiselli del Country Club Bologna, che ha battuto in semifinale 4-6, 6-3, 6-2 Giulio Bozzanga, e Alessandro Fronza del Tennis Levico Terme (Trento), che in semifinale si è imposto agevolmente su Marco Mastropasqua 6-1, 6-2.

Nei tricolori Under 15 maschili in corso allo Sport Club Nuova Casale di Casale Monferrato semifinali per il verucchiese Carlo Paci che ha battuto nel derby dei quarti Dennis Ciprian Spircu, allievo della scuola agonistica del Ten Sport Center di Pinarella, per 6-4, 6-1, prima della sconfitta, ad un passo dalla finale, contro il n.1 Francesco Pansecchi per 4-6, 7-5, 6-3. Ottavi: Dennis Ciprian Spircu (n.13)-Mattia Baroni (n.4) 6-2, 1-6, 6-2, Carlo Paci (n.5)-Emiliano Bratomi (n.21) 6-2, 6-0, Giuseppe Petar Drpic Ciangherotti (n.3)-Pietro Gaudenzi 6-1, 6-4. Doppio, semifinali: Catalano-Cosimi (n.2) b. Paci-Meacci (n.3) 2-6, 6-4, 10-6.

Al Vittorino Da Feltre di Piacenza nei campionati Under 11 si ferma nei quarti Pietro Galimberti (Galimberti Tennis Academy) battuto 4-6, 7-6, 6-3 da Gabriele Aceto (n.2), ma lo stesso Galimberti, in coppia con Aceto (i due sono i n.2 del seeding) è in finale in doppio dopo il successo per 6-1, 7-5 su Micarelli-Luchetti ed in semifinale su Cantelmo-Sartori per 6-4, 6-1. In finale successo sulla coppia formata da Samuel Tigani e Mattia Bongiovanni (n.1) per 7-5, 6-2.

Semifinale anche per Diego Gentile e Robert Sebastian Cadar (n.4) che hanno battuto 6-2, 6-0 Ceccarelli-Festoni. Semifinali: Tigani-Bongiovanni (n.1) b. Gentile-Cadar (n.4) 6-4, 6-4, Galimberti-Aceto (n.2) b. Cantelmo-Sartori (n.3) 6-4, 6-1.

Sui campi del New Country Tennis Academy di Bari vanno in scena i campionati italiani Under 11 femminili. Nel tabellone principale brilla Sofia Foggia (n.2) che raggiunge la finale battendo 6-3, 6-0 Juno Chiodelli nei quarti e Vittoria Feduzzi per 7-6 (3), 6-0 in semifinale. Finale contro Carlotta Arginelli (n.1) sua compagna di doppio. E nel doppio il titolo è andato alla coppia Arginelli-Foggia che in finale hanno sconfitto Virginia Cereghini e Rebecca Carla Francia per 6-1, 6-3.

Doppio, semifinale: Arginelli-Foggia (n.1) b. De Bernardini-Serra Zanetti (n.4) 6-2, 6-2.

Nei campionati italiani Under 13 femminili a Sanremo doppio quarti: Lanteri Monaco-Terzoli (n.1) b. Moreno-Lanzoni 6-1, 6-2.

Nei campionati italiani Under 14 femminili, in corso al Tennis Roma, si fermano negli ottavi Camilla Fabbri (n.16) e Crystal Aratari (n.8), nei quarti Gaia Donati.

2° turno: Crystal Aratari (n.8)-Isabella Johri (n.25) 4-6, 6-3, 6-2, Gaia Donati (n.11)-Virginia Federici 6-1, 6-2, Camilla Fabbri-Giulia Duchini 6-1, 6-0. Ottavi: Anna Nerelli (n.1)-Camilla Fabbri (n.16) 6-2, 6-2, Ludovica Casalino (n.9)-Crystal Aratari (n.8) 6-1, 6-3, Gaia Donati (n.11)-Bianca Del Sal (n.27) 3-6, 6-2, 6-1. Nei quarti la ravennate è stata battuta 6-2, 6-2 da Camilla Olga Castracani (n.3).

Doppio quarti: Donati-Aratari b. Castracani-Fuzio (n.3) 6-3, 3-6, 10-6. Semifinali: Nerelli-Casalino (n.2) b. Donati-Aratari (n.6) 6-0, 6-1.

Nei tricolori Under 14 maschili ottimo quarto di finale per Riccardo Pretolani. Il portacolori del Tennis Villa Carpena, testa di serie n.13, ha battuto negli ottavi Manuel Mazzoli per 6-1, 6-3, prima di cedere per 6-3, 4-6, 6-4 a Giuseppe Samarelli (n.5).