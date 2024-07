Tennis, Tarlazzi-Badea finale a Cervia

Alla Polisportiva 2000 Cervia rush finale del torneo riservato alle categorie Under 10-12-14, maschili e femminili. Nell’Under 10 femminile finale tra Lucia Tarlazzi (Tc Faenza) e Alessia Sofia Badea (Ct Bagnacavallo). Semifinali: Lucia Tarlazzi-Alice Fabbri 6-4, 6-1, Alessia Sofia Badea-Agnese Casalini 6-3, 6-3. Under 10 maschile: Dario Grandi-Leonardo Castori 6-4, 6-1, Romeo Mazzolini-Filippo Naldoni 7-6 (4), 4-6, 10-5, Salvatore Giovanni Sini-Andrea Pivetti 6-0, 6-1. Under 12, femminile, già in finale Maria Antonella Sini. Under 12 maschile, Ludovico Francesco Cordero Di Vonzo (n.4)-Francesco Zanzini 7-6 (5), 6-1, Elia Naldi (n.3)-Luca Vespasiano 6-1, 6-0. Under 14 maschile, Pietro Boccasanta-Francesco Camagni (n.3) 6-4, 6-2. Under 14 femminile quarti: Ilinka Cilibic (n.1)-Jana Savolt 7-6 (4), 6-2, Miriam Samorì-Angelica Bonetti 7-5, 6-2, Marta Bertozzi-Anna Foschini 4-6,6 -2, 10-2, Maria Antonella Sini (n.2)-Ioana Bala 6-0, 6-1.