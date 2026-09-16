Tennis, tappe Veterani al Forum e al Cicconetti

Avanza sui campi del Forum Forlì il torneo Provinciale Veterani. Nell’Over 45 approdano alla finale sui campi di casa Simone Di Cino e Fabrizio Mariani che hanno battuto Nicola Vacca 6-4, 6-2 e Gabriele Schiavo 7-5, 6-3. Nell’Over 55 si qualificano per il tabellone finale due portacolori del Forum, Gianluca Mambelli e Davide Ingannato a segno su Alberto Zattini 6-1, 6-1 e Andrea Verna 5-7, 6-3, 10-4.

Over protagonisti anche sui campi del Ct Cicconetti. Over 55, quarti: Fabio Bernagozzi (3.3, n.1)-Villiam Ricci (3.5) 6-4, 6-3, Mattia Foschi (3.4)-Silvano Pozzi (3.3, n.3) 6-2, 6-3, Pietro Montemaggi (3.3, n.2)-Davide Quinto Cattoni (3.4) 6-2, 6-4. Nell’Over 65 in semifinale Claudio Sanchioni (4.1) e Francesco Benanchi (4.2) che in semifinale ha battuto il 4.1 Massimo Feriozzi (n.3) per 6-2, 3-6, 10-4. Nell’Over 70 finale tra Cesare Migliori (Tc Ancona) e Luigi Angelo Bertaccini (Sport Social Club Bagnacavallo) autori delle eliminazioni di Gabriele Bravi 6-3, 6-0 e Redeo Biondi 4-0 e ritiro. Nel singolare Lady 40 quarti per la 4.1 Valeria Battistelli che negli ottavi ha battuto Giorgia Mercedes Parente (4.4) 6-1, 6-1.