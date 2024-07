Tennis, Suzzi e la Mordini vincono al Tre Colli

Il Ct Tre Colli di Brisighella ha organizzato il torneo nazionale, maschile e femminile, di 3°. Nel maschile vittoria di Federico Suzzi. Il 3.5 portacolori del Tre Colli, testa di serie n.3, ha battuto in semifinale il 4.2 Nicola Bonfieni 5-4 (6), 4-2 e in finale il n.1 del seeding, l’altro 3.5 Alessio Cipriani (Tc Borgo San Lorenzo), 4-2 e ritiro che in semifinale aveva piegato Nicolò Tronconi (4.1) 0-4, 4-2, 8-6. Nel femminile sul gradino più alto sale Paola Mordini. La 3.5 del Tre Colli ha messo in fila in semifinale Letizia Crociati (3.5) 5-4 (4), 4-0 e in finale 0-4, 4-1, 7-3 Federica Tossani (4.1) del Nettuno Bologna, che in swmifinale ha battuto Francesca Bertuzzi (3.5, n.1) 4-0, 4-2.