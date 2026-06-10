Tennis, Suzzi e Balboni sugli scudi al Cacciari

Avanza sui campi del Ct Cacciari di Imola l’edizione n.51 del Trofeo “Mauro Ricci”, il 4° trofeo “Bcc” della Romagna Occidentale, il torneo nazionale Open maschile che rappresenta ormai una classica del tennis regionale. All’esordio nel tabellone di 3° brillano Michele Mignani (Ct Bologna), Mattia Chiarelli (Cus Bologna) e Federico Suzzi (Tre Colli Tc Brisighella).
Secondo tabellone, primo turno: Michele Mignani (4.1)-Jean Pierre Guy Adrien (3.5) 3-6, 6-4, 10-6, Fabio Neretti (3.5)-Francesco Sintini (4.1) 6-4, 4-6, 10-7, Alessio Cellini (3.5)-Tommaso Bergonzoni (4.1) 6-3, 6-1, Mattia Chiarelli (3.5)-Bernardino Albertazzi (3.5) 4-6, 6-1, 10-1, Federico Suzzi (3.5)-Nicola Tassinari (4.1) 3-6, 6-1, 11-9, Ennio Rombi (3.5)-Ruggero Avanzini (4.1) 7-6, 1-6, 14-12, Alessandro Rivola (3.5)-Andrea Minichiello (4.1) 6-3, 3-6, 10-5. Secondo turno: Francesco Balboni (3.5)-Alberto Martini (3.4) 6-1, 6-4.