Tennis: Suzanne Lenglens 2, Zavaglia e Faenza a segno nel “Micheli”

RIMINI. Va in scena domani dalle 15 la terza ed ultima giornata della prima fase del trofeo “Leonardo Micheli”, il campionato regionale giovanile a squadre riservato al settore maschile. Nel 1° girone si giocano Ct Rimini-Ct Zavaglia e Ct Casalboni-Suzanne Lenglens 2 Fusignano. Nella seconda giornata il Circolo Suzanne Lenglen 2 ha battuto 3-0 in casa il Ct Rimini: Giovanni Thomas Jones-Federico Ballerini 6-0, 7-5, Leonardo Berti-Gianluca Collico 7-5, 6-4, Martinelli-Jones b. Ballerini-Villa 6-7, 6-0, 10-2. Molto bene anche il Ct Zavaglia che ha vinto 3-0 sui campi del Ct Casalboni: Filippo Trioschi-Nicola Martinini 6-0, 6-1, Giuseppe Ferrazzano-Lorenzo Bonantini 6-7, 6-4, 10-7, Trioschi-Chiai b. Bonantini-Martinini 4-6, 6-4, 10-4. Nel 3° girone domani Ct Cesena-Tc Faenza. Nella seconda giornata successo del Tc Faenza per 3-0 in casa sul Villa Carpena: Federico Montuschi-Elia Samorè 6-2, 6-0, Stefano Scotto Di Gregorio-Diego Casadei 6-1, 6-1, Bentini-Celli b. Milandri-Prati 6-0, 6-1.