Tennis: Suzanne Lenglens 2, Zavaglia e Faenza a segno nel “Micheli”

Tennis
La squadra del Ct Zavaglia impegnata nel trofeo Leonardo Micheli guidata dal maestro Ronnj Capra
RIMINI. Va in scena domani dalle 15 la terza ed ultima giornata della prima fase del trofeo “Leonardo Micheli”, il campionato regionale giovanile a squadre riservato al settore maschile. Nel 1° girone si giocano Ct Rimini-Ct Zavaglia e Ct Casalboni-Suzanne Lenglens 2 Fusignano. Nella seconda giornata il Circolo Suzanne Lenglen 2 ha battuto 3-0 in casa il Ct Rimini: Giovanni Thomas Jones-Federico Ballerini 6-0, 7-5, Leonardo Berti-Gianluca Collico 7-5, 6-4, Martinelli-Jones b. Ballerini-Villa 6-7, 6-0, 10-2. Molto bene anche il Ct Zavaglia che ha vinto 3-0 sui campi del Ct Casalboni: Filippo Trioschi-Nicola Martinini 6-0, 6-1, Giuseppe Ferrazzano-Lorenzo Bonantini 6-7, 6-4, 10-7, Trioschi-Chiai b. Bonantini-Martinini 4-6, 6-4, 10-4. Nel 3° girone domani Ct Cesena-Tc Faenza. Nella seconda giornata successo del Tc Faenza per 3-0 in casa sul Villa Carpena: Federico Montuschi-Elia Samorè 6-2, 6-0, Stefano Scotto Di Gregorio-Diego Casadei 6-1, 6-1, Bentini-Celli b. Milandri-Prati 6-0, 6-1.

