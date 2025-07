Tennis, super Caniato a San Marino

Carlo Alberto Caniato infiamma gli Internazionali di Tennis San Marino Open con una strepitosa vittoria ieri sera sul francese Ugo Blanchet, testa di serie n.8, per 7-6 (5), 7-5. Era partita male per il portacolori del Ct Zavaglia, allievo dell’Accademia del Villa Carpena, subito sotto 1-4, poi una grande rimonta, con il suo tennis potente e spettacolare ed una prima di servizio spesso sopra i 200. Una prova di grande qualità per il 19enne di scuola romagnola, entrato con una wild-card, un’autentica promessa del tennis azzurro protagonista sul Titano. Escono nelle qualificazioni i due romagnoli Alessandro Pecci e Francesco Forti