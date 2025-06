Tennis: Strocchi, Baldinini, Sgroi, Vinetti e Butti avanzano al Super Next Gen del Tc Riccione

RICCIONE. Il grande spettacolo del tennis giovanile prosegue ed entra nel vivo al Tennis Club Riccione che ospiterà, fino a domenica, il Super Next Gen, due singolari, maschile e femminile, riservati alle categorie Under 16-18. In campo i migliori talenti della Macroarea Nord-Est, nel complesso quasi 200 giocatori, 152 nel maschile e 41 nel femminile.

Nel torneo maschile in bella evidenza Federico Strocchi e Luca Butti del Tc Riccione, Federico Baldinini (Ten Sport Center), Gabriele Sgroi (Ct Cesena) ed Enea Vinetti (Ten Sport Center),

Maschile, 7° turno: Giulio Zamboni Campadelli-Edoardo Lindaver 6-2, 2-6, 10-8, Leonardo Bartoletti-Marco Veronesi 6-4, 6-1, Julian Manduchi-Elia Lazzeri 6-3, 7-5, Raffaele Strocchi-Gianmaria Baisi 6-3, 6-1, Luca Johannes Marchi-Alvise Dalle Carbonare 6-4, 6-4, Alvise Finesso-Nicolò Zavan 6-4, 6-3, Federico Strocchi-Lorenzo Di Giusto 6-1, 6-4, Amedeo Manzini-Andrea Cogo 6-4, 2-6, 10-5, Federico Zuin-Julian Manduchi 1-6, 6-2, 10-8. 8° turno: Luca Butti-Giacomo Giacon 6-1, 6-1, Nicolò Zavan-Pietro Godi 6-4, 6-1, Matteo Negrini (n.1)-Gabriele Viselli 6-1, 6-2, Matteo Modenese-Riccardo Bogdan Pastrav (n.17) 6-1, 6-3, Francesco Zaffanella-Marco Sommacal (n.8) 5-7, 6-3, 10-3, Massimo Ruspaggiari (n.9)-Enea Carlotti 6-1, 6-3, Joao Vitor Antonaccio Bottino (n.4)-Francesco Montenet 6-3, 6-3, Gianluca Tanzi (n.13)-Paolo Fontanot 6-2, 6-1, Leonardo Tombolini (n.5)-Stefano Zanet 6-1, 7-6 (8), Enea Vinetti-Francesco Muratori 6-3, 6-2, Gabriele Sgroi-Raffaele Strocchi 7-5, 6-7 (5), 11-9, Federico Strocchi-Lorenzo Engelbrecht (n.14) 4-6, 6-2, 10-5, Federico Baldinini-John Marcolin 6-1, 6-1. Ottavi per Luca Butti.

Nel femminile quarti per la ravennate Gaia Donati, semifinali per la cervese Ilaria Rondinelli.

Ottavi: Noelle Zema-Gioia Angeli 6-1, 6-2, Ilaria Rondinelli-Cecilia Sacchetto 6-1, 7-5, Virginia Zema-Clara Marzocchi 6-0, 6-0, Gaia Donati-Viola Amati 6-1, 6-2. Quarti: Ilaria Rondinelli-Noelle Zema 6-2, 2-6, 11-9.