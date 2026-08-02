Tennis, Stoppa e Paola Mordini vincono al Carpena

Sono andate in scena le battute finali sui campi del Villa Carpena nel torneo di 3° categoria (Over 30), maschile e femminile. Si tratta di una tappa del primo circuito “Range Rover on Court 2026”. Nel maschile finale tra Nicola Vacca (Forum Forlì) e Andrea Stoppa (Villa Carpena) che si è imposto per 5-3, 5-4. Semifinali: Andrea Stoppa (3.4, n.4)-Matteo Arfellini (3.5) 4-2, 4-1, Nicola Vacca (3.5)-Giuliano La Barba (3.5) 4-0, 4-1.

Nel femminile vittoria di Paola Mordini (3.4) del Tc Faenza, che in finale ha sconfitto 4-1, 4-2 Alice Pignatti (4.3) della Polisportiva 2000 Cervia.