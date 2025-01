Tennis, stelle... Filanti a Riccione

Andrea Filanti protagonista sui campi del Tc Riccione che ha organizzato il torneo di 4° categoria maschile con la formula Rodeo. Il portacolori del Tc Coriano, classifica Nc, ha beneficiato in semifinale del ritiro del 4.2 forlivese Gaddo Camporesi, mentre in finale ha sconfitto 4-3, 4-2 il 4.1 Leonardo Capogrossi (n.4) del Tc Riccione. Quest’ultimo era approdato in finale grazie al successo sul 4.1 Marco Bernardini (n.1) per 0-4, 4-2, 10-2. Quarti di finale per Gabriele Stirati, Kevin Tafaj (n.5), Filippo Quadrelli (n.6) e Gianfilippo De Palma.