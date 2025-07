Tennis: Stefano Torrisi vince l’Over 45 al Paradiso Cesenatico, da domani i Terza al Rodeo del Ct Zavaglia

CESENATICO. Primi verdetti nel torneo nazionale Veterani organizzato dal Centro Sportivo Paradiso di Cesenatico.

Si tratta del torneo che prevede quattro tabelloni, Over 45-55 e 65, oltre al tabellone Lady 40 (limitato alla 3° categoria). Il torneo, diretto dal giudice di gara Marco Fucci e dal direttore di gara Chiara Magnani, terrà banco fino al 13 luglio.

Nell’Over 45 successo di Stefano Torrisi (3.2, n.1). L’ex nazionale di calcio russiano, portacolori del Ct Cervia, ha battuto in semifinale Fabio Righetti (3.3) per 6-4, 6-0 ed in finale Flavio Millari (3.2, n.3), portacolori del Centro Tennis Persiceto, per 6-0, 6-4.

Nell’Over 55 2° turno: Pier Paolo Cornacchia (4.4)-Antonio Giuseppe Nervegna (4.6) 6-3, 6-0,

3° turno: Antonio Babini (4.2)-Alberto Zattini (4.2) 7-6 (3), 1-0 e ritiro.

Ottavi: Gianluca Pagliuca (4.1)-Carlo Alberto Gualandri (3.5) 6-7 (7), 6-4, 10-7, Maurizio Tassinari (3.5)-Giuseppe Falconi (4.1) 1-6, 6-3, 13-11,

Nell’Over 65 3° turno: Fabriano Fogliani (4.2, n.2)-Alessandro Mattesini (4.2) 6-3, 6-2, Cesare Cavagnino (4.4)-Luigi Angelo Bertaccini (4.2, n.1) 6-4, 7-5. Turno di qualificazione: Fogliani-Cavagnino 6-0, 6-2.

Nel tabellone Lady 40 (24 iscritte) 2° turno: Luana Lanfranchi (Nc)-Elena Guidi (4.4) 6-0, 6-1. 3° turno: Daniela Benedettini (4.4)-Monica Rossi (4.2) 3-6, 7-5, 10-3, Donatella Piccinini (4.3)-Barbara Salvi 6-2, 6-4. Luigia Rasi (4.4)-Claudia Montanari (4.3) 6-3, 6-3. Ottavi: Elisabetta Dallari (4.2)-Nadia Gasponi (4.3) 6-0, 7-5.

RAVENNA. Da domani a domenica il Circolo Tennis Zavaglia di Ravenna organizza il torneo nazionale di 3° categoria maschile con la formula Rodeo. Sono 25 i giocatori al via, si parte con la sezione dei 4° categoria nella quale le teste di serie sono andate nell’ordine ai 4.1 Paolo Duranti e Marco Sighinolfi, poi il tabellone principale che vede nel ruolo di principali teste di serie nell’ordine i 3.1 Enea Castelvetro ed il 3.3 Valentino Salami. Il giudice arbitro è Umberto Domenichini, il direttore di gara è Ennio Dragoni.