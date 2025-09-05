Tennis: Stefani Baldoni vince il Trofeo Oremplast al Ct Massa, domani al via l’Open del Paradiso

MASSA LOMBARDA. Era il principale favorito e ancora una volta ha rispettato fino in fondo questo ruolo. Stefano Baldoni è il vincitore del 22° Trofeo Oremplast, torneo Open maschile (montepremi 5000 euro più ospitalità dai quarti) che si è concluso nella serata di giovedì sui campi del Circolo Tennis Massa Lombarda dopo due settimane di sfide intense e avvincenti. E’ stata una vittoria da dominatore, quella del 27enne 2.1 umbro, nella seconda edizione del memorial “Oreste Pagani”, fondatore proprio della Oremplast e figura importante nel panorama cittadino, scomparso nell’ottobre 2023. Nella parte alta del tabellone, dopo aver esordito nei quarti lasciando un solo game a Martino Guidotti (2.5, Match Ball Firenze), Baldoni (Ct Giotto Arezzo) in semifinale ha regolato 6-4, 6-1 Jacopo Landini (2.4, Tc Pistoia), per poi con la solidità del suo tennis completare il proprio percorso netto imponendosi 6-2, 6-4 nel match clou su Noah Perfetti, accreditato della seconda testa di serie dal giudice arbitro Roberto Montesi, così da iscrivere per il terzo anno consecutivo il suo nome nell’albo d’oro della competizione (quella 2025 era l’edizione numero 32).

Il 2.2 faentino (tesserato per il Centro Tennis Persiceto) aveva sconfitto nei quarti 6-4, 6-3 il forlivese Nicola Ravaioli (2.5, Forum Tennis), per poi staccare il pass per il match clou piegando in rimonta, con il punteggio di 3-6, 6-4, 6-2, il modenese Luca Parenti (2.2, Club La Meridiana), n.3 del seeding e finalista 12 mesi fa, che nel turno precedente aveva sbarrato la strada a Pietro Ricci (2.5), 17enne portacolori del club organizzatore.

CESENATICO. Scatta domani sui campi del Centro Paradiso di Cesenatico il torneo nazionale Open maschile dotato di 1500 euro di montepremi. Il torneo vede al via 60 giocatori e terrà banco fino al 21 settembre, diretto dal giudice di gara Marco Fucci. Si parte con il tabellone di 4° che vede nel ruolo di teste di serie nell’ordine i 4.1 Mattia Graffiedi e Davide Fagioli, a seguire il tabellone di 3° con teste di serie assegnate ai 3.1 Enea Castelvetro, William Di Marco, Andrea Monti, Alessandro Pesaresi e Leonardo Baldoni, a seguire i 3.2 Federico Attanasio e Leonardo Bartoletti. Tabellone finale guidato dal 2.5 Mattia Bandini e dai 2.6 Federico Baldinini, Luca Bartoli e Nicholas Scala.