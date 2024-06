Tennis, stasera le semifinali al Venustas

Vanno in scena questa sera alle 18 le semifinali del trofeo “Città di Bellaria”, il torneo Open femminile dotato di 4000 euro di montepremi organizzato dal Ct Venustas di Igea Marina. Protagoniste nella parte alta del tabellone la n.1 del seeding, la 2.1 Anastasiya Grymalska, che ha lasciato le briciole nei quarti a Giulia Tozzola 6-1, 6-0, e Francesca Terzi (Virtus Bologna) che ha battuto Sara Donnini 6-4, 6-2. L’altra semifinale mette di fronte la beniamina di casa, la riminese Emma Ferrini che ha superato nei quarti Elena Omiccioli 6-2, 6-4, a Francesca Dell’Edera che ha fermato la marcia della riminese Marta Lombardini (Tc Viserba) 6-3, 6-1. Queste dunque le sfide per un posto in finale: Terzi-Grymalska e Ferrini-Dell’Edera.