Si è allineato alle semifinali sui campi del Ct Cicconetti, in programma questa sera alle 20, il torneo di 3° categoria femminile, la finalissima è in programma sabato alle 17. Quarti: Jessica Barbieri (3.2, n.4)-Anastasiya Lopatina (3.4) 7-6, 6-3, Letizia Giovagnoli (4.2)-Anastasia Lugaresi (3.2, n.3) 3-6, 6-4, 10-7, Sara Sirena (3.2, n.2)-Emma Pelliccioni (3.4) 6-0, 6-3. Avanza per il forfait della sua avversaria anche Samantha Casadei (3.5).