Tennis, stasera le semifinali a Misano

Siamo alle semifinali nel torneo di 3° categoria organizzato dal Misano Sporting Club. Questa sera (dalle 19) vanno in scena i match che mettono in palio il match-clou, si parte con Levoni-Angeletti, alle 20 Flamigni-Della Betta, finale domani alle 16. Quarti: Alberto Levoni (3.2, n.1)-Cesare Andrea Castellani (3.3, n.8) 6-3, 6-0, Alessandro Angeletti (3.3, n.4)-Isaac Casalboni (3.3, n.5) 6-3, 6-1, Filippo Flamigni (3.2, n.3)-Matteo Silvagni (3.5) 2-6, 7-5, 10-6, Nicolò Della Betta (3.3, n.7)-Michele Tonti (3.2, n.2) 6-4, 6-4.
Intanto da domani scatta, sempre sui campi del Misano Sporting Club, il torneo di 4° categoria maschile. Si parte con la sezione Nc, poi il tabellone finale che vede nel ruolo di teste di serie,, i 4.1 Marco Gianfrini, Claudio Marcatoni, Andrea Bonetti, Cristian Achilli, Maurizio Bologna, Alessio Simoncelli, Enrico Ciotti, ed i 4.2 Luca Pagnini, Matteo De Angeli, Gianluca Mezzapesa Valdinoci, Alipio Fulvi, Christian Nicolini, Alessandro Bernardi, Pierluigi Giannini, Loris Volpinari e Jacopo Bozzi.