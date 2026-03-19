Tennis, stasera la finale di Meldola

Saranno Enea Castelvetro e Alessandro Cortesi a giocarsi il titolo questa sera (dalle 20.30) nella finale del torneo di 3° categoria maschile del Ct Meldola. In semifinale il 3.3 Alessandro Cortesi (Tc Viserba) ha battuto 7-5, 6-4 il n.2 del seeding, il 3.1 Alessandro Orlandini, mentre Enea Castelvetro, 3.1 del Ct Cervia, testa di serie n.5, si è imposto sull’altro 3.1 Luca Padovani (Ct Rimini), n.1 del seeding, per 6-3, 6-4. Quarti: Padovani-Legnani 6-3, 2-6, 10-8, Castelvetro-Matteini 6-3, 6-2, Cortesi-Severi 6-4, 6-3, Orlandini-Monti 6-4, 6-2.