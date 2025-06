Tennis, stasera la finale dell’Open “Seta” al Cacciari: Alice Gubertini sfida Micol Devescovi

IMOLA. Sui campi del Circolo Tennis Cacciari va in scena questa sera (dalle 20) la finale del torneo nazionale Open femminile, il 5° trofeo “Studio Seta” (limitato alle 2.3), dotato di 1000 euro di montepremi. Protagoniste del match-clou saranno la n.1 del seeding, Alice Gubertini (Sporting Club Sassuolo) e Micol Devescovi (Nettuno Tennis Club Bologna). In semifinale si sono fermate Greta Vagnini (Tc Viserba), battuta dopo una vera e propria battaglia da Gubertini, e la beniamina di casa, Martina Balducci, sconfitta in tre duri set da Micol Devescovi.

Ottavi: Sandy Mamini (2.6)-Alice Stella (2.8) 6-1, 6-1, Sofia Regina (2.6)-Alice Rossi (2.7) 6-3, 6-1, Maria Bianca Bovara (2.7)-Gioia Bassi (2.8) 6-1, 6-2. Quarti: Alice Gubertini (2.4, n.1)-Sandy Mamini (2.6) 6-1, 6-3, Greta Vagnini (2.6)-Camilla Scala (2.6, n.4) 1-6, 6-2, 10-4, Micol Devescovi (2.5, n.3)-Sofia Regina (2.6) 6-1, 6-4, Martina Balducci (2.5, n.2)-Maria Bianca Bovara (2.7) 6-2, 6-1. Semifinali: Gubertini-Vagnini 6-4, 1-6, 10-6, Devescovi-Balducci 6-1, 1-6, 6-4.