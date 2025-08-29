Tennis, stasera la finale del Memorial Cavioli al Tc Viserba: si sfidano Alberto Morolli e Nicolas Mateo Martinez

VISERBA. Finale tra Alberto Morolli e Nicolas Mateo Martinez questa sera (dalle 20.30) nel torneo nazionale Open maschile del Tennis Club Viserba, il tradizionale Memorial “Cristian Cavioli” dotato di 3000 euro di montepremi. In semifinale il riminese Alberto Morolli (Ct Rovereto) ha battuto Francesco Rastelli (Ct Bologna), mentre Nicolas Mateo Martinez (Riviera Tennis Club), maestro alla Galimberti Tennis Academy, si è imposto su un combattivo Federico Baldinini (Ten Sport Center), la sorpresa in positivo del torneo viserbese.

Quarti: Francesco Rastelli (2.4, n.8)-Manuel Mazza (2.1, n.1) 5-0 e ritiro, Alberto Morolli (2.3, n.5)-Nicola Filippi (2.3, n.4) 5-7, 7-6, 14-12, Nicolas Mateo Martinez (2.3, n.3)-Samuel Zannoni (2.4, n.6) 6-2, 6-3, Federico Baldinini (2.6)-Alberto Bronzetti (2.1, n.2) 3-1 e ritiro. Semifinali: Morolli-Rastelli 6-3, 6-4, Martinez-Baldinini 6-4, 6-4.

Nel tabellone a conclusione di 3° match-clou oggi alle 18 tra William Di Marco (Tc Viserba) ed Alberto Maria Mami (Tc Riccione).

Tabellone a conclusione di 3°, semifinali: William Di Marco (3.1, n.1)-Gianfilippo Falconi (3.2) 6-0, 4-0 e ritiro, Mami (3.2)-Jacopo Montoneri (3.2, n.2) 6-3, 6-4.