Tennis, stasera dalle 19 le semifinali al Cacciari

Vanno in scena questa sera (dalle 19) le semifinali nell’edizione n.51 del Trofeo “Mauro Ricci”, il 4° trofeo “Bcc” della Romagna Occidentale, il torneo nazionale Open maschile con 1200 euro di montepremi organizzato dal Ct Cacciari. Il programma prevede alle 19 la sfida tra Luca Bartoli e Carlo De Nardi, alle 20.30 Sevan Bottari-Giovanni Femia. Finale martedì alle 20.30. Quarti: Giovanni Femia (2.6, n.5)-Federico Costanzi (3.1) 5-0 e ritiro, Luca Bartoli (2.5, n.3)-Gianfilippo Falconi (3.1) 6-1, 6-7 (4), 10-3, Carlo De Nardi (2.5, n.2)-Filippo Di Perna (2.8) 2-6, 6-3, 10-0.
Intanto avanza, sempre sui campi del Ct Cacciari, il torneo Open femminile targato “Studio Seta”. Terzo tabellone, turno di qualificazione: Valentina Benini (3.1, n.1)-Alessandra Merli Turrini (3.3) 6-3, 2-6, 10-4, Sara Chierici (3.1, n.3)-Elena Piccolomini (4.1) 6-0, 6-1, Agata Bravin (3.1, n.2)-Lucrezia Vanni (3.2) 6-4, 6-4. Primo turno tabellone finale: Gioia Bassi (3.1)-Carlotta Venera (2.8) 6-4, 6-3.