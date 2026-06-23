Tennis, stasera alle 20.30 la finale al Cacciari

Al gran finale questa sera (dalle 20.30) l’edizione n.51 del Trofeo “Mauro Ricci”, il 4° trofeo “Bcc” della Romagna Occidentale, il torneo Open maschile con 1200 euro di montepremi organizzato dal Ct Cacciari. Protagonisti del match-clou saranno Sevan Bottari (Ct Fermignano) e Luca Bartoli (Tc Viserba). In semifinale Bottari, n.1 del seeding, ha rispettato le indicazioni del seeding battendo 6-3, 7-5 Giovanni Femia (n.5), mentre il bellariese Luca Bartoli ha portato a casa un risultato di assoluto rilievo battendo 6-7 (4), 6-3, 6-3 il n.2 del seeding, Carlo De Nardi (Park Tennis). Quarti: Giovanni Femia (2.6, n.5)-Federico Costanzi (3.1) 5-0 e ritiro, Luca Bartoli (2.5, n.3)-Gianfilippo Falconi (3.1) 6-1, 6-7 (4), 10-3, Carlo De Nardi (2.5, n.2)-Filippo Di Perna (2.8) 2-6, 6-3, 10-0.