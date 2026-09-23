Tennis, stasera alle 20 al Cacciari la finale dell’Open tra Valeria Muratori e Azzurra Cremonini

IMOLA. Va in scena questa sera (dalle 20) al Circolo Tennis Cacciari di Imola la finale del torneo nazionale Open femminile dedicato alla memoria di un grande amico del tennis e dello sport imolese, Giampiero De Giovanni. Si tratta del torneo nazionale Open limitato alle 2.4, l’8° Memorial “Giampiero De Giovanni”, 5° trofeo “FC Costruzioni”, dotato di un montepremi di 1500 euro. Protagoniste del match-clou la n.1 del seeding, Valeria Muratori (Sporting Club Sassuolo) ed Azzurra Cremonini (Società Canottieri Casale).
In semifinale Valeria Muratori ha sconfitto 6-2, 6-4 la ravennate Gaia Donati (Ct Massa), mentre Azzurra Cremonini ha fermato la corsa (6-4, 6-4) della nazionale sammarinese Silvia Alletti.
Tabellone finale, quarti: Valeria Muratori (2.4, n.1)-Erika Ferretti (2.8) 6-1, 6-1, Gaia Donati (2.5, n.4)-Diana Rolli (2.5, n.5) 7-5, 6-1, Azzurra Cremonini (2.4, n.3)-Sandy Mamini (2.6, n.6) 6-2, 6-1, Silvia Alletti (2.4, n.2)-Maria Bianca Bovara (2.7, n.7) 6-2, 6-1.
La giudice di gara è Emma Bellei, direttore di gara Antonio Di Perna.