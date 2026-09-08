Tennis, stasera a Massa la finale Parenti-Taddia

Luca Parenti e Leonardo Taddia si contendono il 23° Trofeo Oremplast, torneo Open maschile organizzato dal Ct Massa Lombarda con montepremi di 5000 euro (la finale stasera alle 20). Nella parte alta del tabellone Luca Parenti (2.2, Club La Meridiana Modena), accreditato della prima testa di serie, ha prevalso alla distanza sul 27enne argentino Juan Bautista Otegui: 2-6 6-1 6-0. Leonardo Taddia (2.4, Fiesole Tennis) si è imposto di misura in rimonta, al tie-break decisivo, sul pari classifica Pietro Ricci, under 18 portacolori del club organizzator-

Intanto nella sezione di conclusione di 3ª categoria affermazione di Riccardo Cicinelli (3.1, Russi Sporting Club), che ha regolato con un doppio 6-2 il giovane 3.1 locale Gianfilippo Falconi.