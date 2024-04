Tennis: Stagni, Donati e Cassini in evidenza all’Open del San Marino Tc

SAN MARINO. L’Open femminile organizzato dal San Marino Tennis Club avanza nel segno delle giovanissime. Ottimo esordio nel main-draw per Maria Luce Ossani (Ct Massa), le prime a conquistare gli ottavi sono state Agnese Stagni (Centro Tennis Argenta), e la ravennate Gaia Donati, figlia d’arte di Monica Scartoni, ottima giocatrice di livello nazionale ed anche impegnata nel circuito internazionale, ora maestra. Gaia Donati due anni fa è arrivata in finale alla Coppa Lambertenghi, il campionato italiano Under 12 ed ha tutte le qualità per farsi strada nel tennis che conta. In bella evidenza un’altra giovanissima, Stella Cassini, allieva della Galimberti Tennis Academy. Tabellone finale, 1° turno: Maria Luce Ossani (3.1)-Gloria Cassini (2.8) 6-0, 6-2. 2° turno: Crystal Aratari (2.8)-Ilaria Rondinelli (3.1) 6-2, 6-1, Agnese Stagni (2.8)-Teresa Cinquino (2.7) 6-4, 7-6, Gaia Donati (2.8)-Clara Sansoni (2.8) 6-3, 6-4, Stella Cassini (2.8)-Alessia Iannucci (3.1) 6-0, 7-5.