Tennis, Spircu trionfa al Cerri

Al gran finale al Ct Cerri di Cattolica il torneo Open maschile e femminile. Si tratta del “Cerri Open Porsche 13-Trofeo Augusto Gabellini”. Nel torneo maschile vittoria del cattolichino Dennis Ciprian Spircu, allievo della Galimberti Academy, che ha battuto Alessandro Fiocchi (Virtus Bologna) 6-1, 6-3. Semifinali: Alessandro Fiocchi (2.5)-Jacopo Antonelli (2.4, , n.4) 7-6, 6-0, Dennis Ciprian Spircu (2.4, n.6)-Fabio Leonardi (2.4, n.2) 6-4, 6-3.
Nel femminile si è imposta Azzurra Cremonini (Società Canottieri Casale) in finale su Agnese Stagni (Tc Ippodromo) 6-3, 1-6, 6-0. Semifinali: Azzurra Cremonini (2.4, n.3)-Margherita Serena Paris (2.4, n.2) 7-5, 6-2, Agnese Stagni (2.5, n.4)-Emma Valletta (2.4, n.1) 2-6, 6-3, 7-6.