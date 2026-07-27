Tennis, Spircu trionfa a Cattolica

E’ tempo di verdetti per il torneo Open, maschile e femminile, organizzato a Cattolica dalla Galimberti Academy. Nel tabellone maschile finale tra Matteo Sabbatini (Tc Ancona) e Dennis Ciprian Spircu, il giovane cattolichino portacolori del Ct Maglie che si allena proprio sui campi della Galimberti Academy e che si è imposto 6-0, 6-2. Semifinali: Sabbatini-Cartocci 6-3, 6-2, Spircu-Bianchini 6-7, 6-4, 6-2.

Nel femminile si registra il facile successo di Elena Omiccioli. La 2.5 del Tennis Team Fano, testa di serie n.2, ha travolto in finale per 6-0, 6-0 la 2.6 Beatrice Bruni Lotti (Tennis Modena). Semifinali: Omiccioli-Franchini 6-3, 6-3, Bruni Lotti-Pellandra 6-3, 6-2.