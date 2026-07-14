Tennis, Spircu, Tonucci e Canonico nei quarti al Cerri

Entra nella fase clou al Ct Cerri di Cattolica il torneo Open maschile e femminile. Si tratta del “Cerri Open Porsche 13-Trofeo Augusto Gabellini”. Nel torneo maschile conquistano i quarti il cattolichini Dennis Ciprian Spircu, Noah Canonico e Daniel Tonucci. Ottavi: Dennis Ciprian Spircu (2.4, n.6)-Elio Testi (2.7) 6-1, 6-1, Noah Canonico (2.4, n.3)-Riccardo Rotilio (2.6) 6-1, 4-6, 10-6, Daniel Tonucci (2.6)-Luca Bartoli (2.5, n.7) 6-1, 6-3.
Nel femminile quarti per Serena Margherita Paris (Asd Scuola Tennis Gigi). Ottavi: Agnese Stagni (2.5, n.4)-Sara Chierici (3.1) 6-2, 6-2, Arianna Ovarelli (2.5, n.5)-Evelyn Amati (2.7) 6-3, 7-6, Ilaria Rondinelli (2.5, n.7)-Maria Bianca Bovara (2.7) 6-3, 6-3, Serena Margherita Paris (2.4, n.2)-Francesca Mora (3.1) 6-0, 6-0.