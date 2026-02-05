Tennis, Spircu avanza a Szczecin

Avanzano due giocatori che si allenano a Cattolica alla Galimberti Academy, Mattia Logrippo e il cattolichino Dennis Ciprian Spircu, nel torneo Itf Junior Tour polacco di Szczecin. Logrippo, campione italiano Under 16 in carica, ha battuto all’esordio il locale Michal Pielat 6-4, 6-4 e poi l’ucraino Tymur Chukanov 7-5, 3-0 e ritiro. Molto bene anche Dennis Ciprian Spircu che si è qualificato, poi all’esordio nel main-draw ha sconfitto il polacco Mikolaj Woznicki 6-1, 6-0. Secondo turno contro l’inglese Vincent Fletcher (n.1) e nuova vittoria per 6-3, 6-4.

Nel femminile in evidenza Sofia Cadar. La portacolori del Ct Massa, testa di serie n.7, ha sconfitto all’esordio la locale Ewangelina Penkevych 7-5, 6-2 e al 2° turno l’altra polacca Olimpia Jagodzinska 7-5, 6-4.