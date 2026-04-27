Tennis, Spimi, Ascani, Berardi agli ottavi a Riccione

Avanza sui campi del Circolo Alleanza Sportiva di Riccione il torneo di 3° categoria maschile. Conquistano gli ottavi, tra gli altri, Nicolas Spimi e Francesco Muratori del Tc Riccione, Emanuele Ascani (Gt Rivazzurra) e Alessandro Berardi (Ct Fano). Terzo turno: Andrea Filanti (3.3)-Mirko Giardi (3.5) 7-5, 6-3, Francesco Serafini (3.5)-Cesare Andrea Castellani (3.3) 2-6, 6-3, 10-4, Alessandro Monti (3.3)-Tommaso Mandelli (3.4) 7-6, 6-0, Pietro Matteini (3.2)-Filippo Quadrelli (3.4) 6-1, 6-3, Guido Giugliano (3.3)-Davide Sgarzi (3.5) 6-4, 6-2, Leonardo Tana (3.3)-Daniel Pellegrini (4.1) 4-6, 6-1, 10-4.
Quarto turno: Nicolas Spimi (3.1, n.1)-Matteo Silvagni (3.5) 6-3, 6-1, Davide Bolzoni (3.2, n.16)-Paolo Gori (3.5) 6-2, 4-6, 10-2, Emanuele Ascani (3.2, n.8)-Yari Mussoni (3.4) 6-3, 6-1, Francesco Muratori (3.1, n.5)-Federico Guerra (3.5) 6-2, 6-1, Vincenzo D’Alise (3.2, n.11)-Daniele Vittoria (3.3) 6-2, 6-3, Alessandro Berardi (3.2, n.15)-Elia Michelangelo Cicognani (3.3) 6-2, 6-0.