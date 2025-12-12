Tennis, spazio ai doppi al Villa Carpena

Weekend con il tennis giovanile sui campi del Villa Carpena di Forlì che ospita, sabato e domenica, il Master del Double Tour Under 10-12-14, maschile e femminile. Nell’Under 12 femminile n.1 Sanchi-Gusella, n.2 Emma e Livia Lamieri, n.3 Tagliaferri-Bacchini, n.4 Zanzi-Lusini. Nell’Under 12 maschile guidano le fila Cavassi-Gentile, già in semifinale, n.2 Sciutti-Bonazza, n.3 Monti-Teodorani, n.4 Amadio-Corazza. Nell’Under 14 maschile n.1 Satta-Sparagi, n.2 Zammarchi-Gentile, n.3 Maldini-Vincenzi, n.4 Levchenko-Lonfernini. Nell’Under 14 femminile n.1 Campana-Fabbri, n.2 Parmeggiani-Amaducci, n.3 Zanzi-Bonetti, n.4 Baldazzi-Chierici.