Tennis: Sparnacci, Bovara e Amati negli ottavi all’Open del Tc Viserba

VISERBA. Entra nella fase clou il torneo nazionale Open femminile dotato di 1000 euro di montepremi, torneo che terrà banco fino al 20 agosto.
Approdano agli ottavi Francesca Sparnacci (Tc Riccione) e due portacolori del Tc Viserba, Maria Bianca Bovara e Viola Amati, entrambe le ultime due con tanto di “positivo”.
Tabellone finale, 2° turno: Serena Pellandra (2.7)-Martina Ruggeri (2.7) 6-0, 6-1, Maria Fornari (2.7)-Lucrezia Vanni (3.2) 6-4, 6-2, Clara Marzocchi (2.8)-Angie Bentini (2.7) 4-6, 6-2, 10-3.
3° turno: Emma Lanzoni (2.6)-Maria D’Alessandro (2.8) 6-1, 6-1, Clara Sansoni (2.6)-Gioia Angeli (2.7) 7-6, 2-6, 10-5, Sandy Mamini (2.6)-Lisa Pierini (2.8) 3-6, 6-2, 10-2, Francesca Sparnacci (2.7)-Emma Chiesi (2.7) 6-2, 1-6, 10-7, Maria Bianca Bovara (2.7)-Nicole Piersanti (2.6) 6-0, 5-0 e ritiro, Viola Amati (2.7)-Sofia Papalini (2.6) 0-6, 7-6, 10-0.
Il giudice di gara è Antonio Giorgetti, direttore di gara Marco Mazza.
Intanto scatta domani un’altra classica della programmazione del Tc Viserba, il torneo nazionale Open maschile, il Memorial “Cristian Cavioli” dotato di un montepremi di 3000 euro che terrà banco fino al 29 agosto. Sono 80 i giocatori iscritti con un cast più simile ad un Future che ad un Open. Guidano il gruppo dei migliori i 2.1 Daniel Bagnolini e Manuel Mazza, a seguire il 2.2 Enrico Baldisserri ed il 2.3 Nicola Filippi.