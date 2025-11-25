Tennis, Soglianese, Zavaglia, Asbi e Cesena B nei quarti al “Bellenghi”

Polisportiva Soglianese, Ct Cesena B, Ct Zavaglia e Asbi Imola nei quarti del trofeo regionale “Marco Bellenghi”, il torneo a squadre giovanile riservato al settore maschile. Negli ottavi il Ct Cesena B ha vinto il derby sul Villa Carpena 2-1: Pietro Reggiani-Andrea Caminati 6-7, 6-3, 12-10, Davide Bendandi-Leone Franchi 6-3, 4-6, 14-12, Patrignani-Bendandi b. Reggiani-Rosetti 3-6, 7-5, 10-2. La Polisportiva Soglianese ha battuto in casa 2-0 il Tc Faenza: Yari Mussoni-Tommaso Monti 6-1, 6-4, Luca Bertozzi-Gianmaria Marchi 6-4, 6-3. Il Ct Zavaglia ha battuto in casa 3-0 il Circolo Suzanne Lenglen 2 di Fusignano: Dante Terzi-Alessandro Rivola 2-6, 6-2, 11-9, Nicolò Maldini-Giulio Zama 7-5, 6-0, Satta-Sparagi b. Cavallini-Tabanelli 6-0, 6-0. L’Asbi Imola si è imposto 2-0 in casa sul Pro Parma Academy: Manuel Morini-Jacopo Voltini 6-0, 6-1, Diego Lembo-Alessandro Pelizzi 6-0, 6-4.